Alla fine del campionato del Torino mancano ancora nove partite (compreso il recupero contro l'Atalanta) e in queste gare si deciderà il futuro di molti calciatori. Tra questi c'è anche Pietro Pellegri.



L'attaccante è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco a gennaio ma, a causa di alcuni infortuni, finora non ha potuto giocare con continuità. Il Torino deve decidere se riscattarlo o no e il finale di stagione di Pellegri sarà decisivo in tal senso.