"In estate abbiamo fatto un mercato poco coraggioso, a gennaio dovremo farne uno più coraggioso" ha tuonato Ivan Juric in conferenza stampa. Un messaggio questo rivolto a Urbano Cairo e Davide Vagnati.



E proprio il dt è sotto esame: il suo contratto con il Torino scadrà a fine stagione e la sua permanenza in granata è in bilico. A gennaio dovrà riuscire a fare quello che non ha fatto in estate: sfoltire la rosa e far arrivare alla corte di Ivan Juric i giocatori richiesti dall'allenatore.