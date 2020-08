Il Torino cerca rinforzi sul mercato per il 4-3-1-2 del nuovo allenatore Giampaolo. Fares della Spal è a un passo dalla Lazio, così i granata hanno virato su Murru della Sampdoria. Sempre secondo Tuttosport, piace un altro calciatore in forza ai blucerchiati: il centrocampista polacco Linetty. Connazionale del fantasista Filip Marchwinski del Lech Poznan, 18 anni, talento seguito anche da Juventus e Atalanta. Giampaolo vorrebbe poi due giocatori già allenati a Genova: il difensore Joachim Andersen del Lione e il centrocampista Lucas Torreira dell'Arsenal.

In uscita il presidente Cairo chiede 25 milioni di euro per il difensore Izzo, cercato da Inter e Atalanta.