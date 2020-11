Dopo sette giornate di campionato è presto per trarre bilanci definitivi ma, per quanto visto finora, si può affermare che il miglior acquisto del Torino nell'ultima sessione di mercato sia stato quello di Karol Linetty. Il centrocampista arrivato dalla Sampdoria ha quasi sempre avuto un rendimento più che sufficiente quando è stato impiegato.



Non hanno ancora convinto invece i due terzini sinistra, Ricardo Rodriguez e Nicola Murru, così come l'attaccante Federico Bonazzoli. Ha alternato buoni prestazioni a altre insufficienti Mergim Vojvoda.