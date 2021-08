In un'intervista rilasciata a Yahoo Esportes, il papà di Lyanco ha parlato del futuro del difensore che con ogni probabilità sarà lontano da Torino.



"Il Flamengo sarebbe un’ottima alternativa. Basta vedere cosa è successo con altri brasiliani che erano in Europa e sono stati assunti, come Gabigol, Gerson, Pedro. Il club brasiliano lo ha chiesto in prestito ma il Torino preferirebbe venderlo" ha dichiarato.



"Anche il Betis ha mostrato interesse e sta pensando di acquistarlo definitivamente. Ma il fair play finanziario in Spagna è diventato un ostacolo e c’era persino bisogno per i club di andare in tribunale per avere il diritto di assumere" ha poi continuato.