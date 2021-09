Non ha impiegato molto tempo Tommaso Pobega a conquistare la fiducia di Ivan Juric e un posto da titolare nel Torino. Il centrocampista in questo avvio di campionato ha convinto allenatore, tifosi e addetti ai lavori, tanto che il dt Davide Vagnati vorrebbe aprire una trattativa con il Milan per non perdere il numero 4 a fine stagione.



L'obiettivo di Vagnati è quello di ottenere almeno il rinnovo del prestito del giocatore ma questa volta non più secco, ma con una clausola per il diritto di riscatto del suo cartellino.