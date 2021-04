Andrea Belotti rinnova o no? E' quello che si domandano i tifosi del Torino che temono, la prossima estate, di perdere il loro capitano, il cui contratto scadrà il 30 giugno del 2022.



Per provare a convincere il Gallo a rinnovare e restare, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe pensando di inserire una particolare clausola che favorirebbe la cessione di Belotti la prossima estate se la squadra granata non dovesse riuscire a qualificarsi per una coppa europea.