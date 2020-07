Con il gol messo a segno ieri contro l'Inter sono sei le partite consecutive nelle quali Andrea Belotti è andato a segno: un record nel Torino, visto che prima del Gallo solamente Ciro Immobile e Ruggiero Rizzitelli erano riusciti a segnare per lo stesso numero di gare di fila.



Le tante reti siglate stanno facendo anche alzare il valore del cartellino di Belotti: Urbano Cairo, quando la stagione sarà conclusa, non prenderà infatti in considerazione offerte al di sotto dei 70 milioni di euro. Fiorentina e Inter sono avvertite.