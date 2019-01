I colloqui tra Torino e Paris Saint Germain per Jesé Rodriguez proseguono. I dirigenti del club, dopo aver proposto l'attaccante spagnolo in prestito alla società granata, hanno ora dato la propria disponibilità a contribuire al pagamento del lauto stipendio del calciatore: circa 3.5 milioni di euro a stagione.



Nel caso l'affare dovesse andare a buon fine, il Paris Saint Germain sarebbe disposto a pagare circa il 70% dello stipendio del calciatore. Il presidente Urbano Cairo valuta la proposta, ma in casa Torino preoccupa lo stato di forma di Jesé, considerato che in questa stagione non ha mai giocato nessuna partita ufficiale.