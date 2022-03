Ci sono una serie di giocatori nel Torino che nelle ultime nove partite di questo campionato si giocheranno la permanenza in granata. Tra questi ci sono i portieri Vanja Milinkovic-Savic e Luca Gemello (quest'ultimo in caso di partenza andrà via solamente in prestito).



In dubbio, per quel che riguarda i difensori, ci sono i terzini Cristian Ansaldi (che è in scadenza di contratto) e Mohamed Fares (resterà se la Lazio accetterà di rinnovare il prestito). Futuro incerto anche per Marko Pjaca e Dennis Praet, per cui si sta lavorando per trovare un accordo per rinnovare il prestito. Demba Seck potrebbe essere ceduto in prestito.



Infine resta un incognita il futuro di Andrea Belotti, ma qualche speranza che possa rinnovare c'è. Da decidere invece se esercitare la clausola per il riscatto di Pietro Pellegri.