Domani pomeriggio il Torino si ritroverà al Filadelfia per riprendere la preparazione in vista della partita di domenica contro il Bologna. Walter Mazzarri avrà a disposizione anche Salvatore Sirigu e Sasa Lukic, che hanno terminato i propri impegni con la Nazionale, ma soprattutto potrà capire quali tra i giocatori infortunati potrà recuperare.



Di sicuro non ci sarà Lyanco: per rivedere in campo il difensore brasiliano bisognerà aspettare ancora diverso tempo. Mazzarri invece avrà nuovamente a disposizione i terzini Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri e, molto probabilmente, anche l'attaccante Simone Zaza.