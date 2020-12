Sull’esclusione di Sirigu in favore di Milinkovic-Savic (incolpevole, ma a tratti palesemente insicuro) prima il ds Vagnati fa il pompiere, poi la riflessione in chiave mercato gli scappa eccome: "Non sta succedendo niente, è una scelta tecnica dell’allenatore. Non voglio soffermarmi troppo a parlare di Salvatore che poi sembra un caso che non è. Sirigu è un ragazzo che tiene al Toro. Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, ma soprattutto se intende costruire qualcosa in futuro". Secondo Tuttosport, come a dire: Sirigu resta finché il mercato non ci separerà da lui.