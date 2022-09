Al Filadelfia il Torino sta proseguendo la preparazione in vista della partita di sabato contro il Napoli. Per la partita del Maradona il tecnico granata, Ivan Juric, recupera Aleksej Miranchuk, anche se difficilmente il trequartista russo sarà schierato nella formazione titolare.



Non ce la farà a recuperare Mergim Vojvoda, mentre per quanto riguarda Samuele Ricci e Pietro Pellegri, solamente nei prossimi giorni si saprà se potranno essere convocati.