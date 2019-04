A fine stagione nelle casse del Torino si rimpingueranno con un importante gruzzoletto in arrivo dal Rennes. La società francese sembra infatti intenzionata a riscattare il cartellino di M'Baye Niang: una buona notizia per la società granata, considerato che l'attaccante non rientra nei piani della squadra di Walter Mazzarri.



Lo stesso Niang, in una recente intervista, ha ammesso di non voler tornare al Torino ma di voler restare a lungo al Rennes. Dalla cessione dell'attaccante la società granata incasserà 15 milioni di euro, ovvero la cifra spesa per acquistarlo due anni fa dal Milan.