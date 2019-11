Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno della squadra allenata da Walter Mazzarri con l'aggiornamento sulla situazione degli infortunati.



IL REPORT COMPLETO

Doppio programma per il Torino al Filadelfia: sessione di scarico per i calciatori reduci dal match contro l’Inter, compreso Bremer, seduta tecnico-tattica con partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi attualmente a disposizione. Cure per Belotti, terapie per Lyanco – che per tre settimane dovrà portare un tutore ortopedico -, lavoro atletico per Iago Falque. Bonifazi è tornato in gruppo con i compagni, mentre Laxalt e Millico hanno svolto un allenamento personalizzato in vista del prossimo rientro in squadra.