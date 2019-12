Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Walter Mazzarri. Ancora out Belotti e De Silvestri.



IL REPORT COMPLETO

Doppio allenamento per il Torino oggi al Filadelfia. Sessione prevalentemente basata sulla parte atletica, al mattino, poi esercitazioni a tema e lavoro tecnico nel pomeriggio. Programma personalizzato per Belotti e De Silvestri. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro l’Hellas Verona.