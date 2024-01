Torino, il retroscena dietro l'acquisto di Okereke

Il Torino sta per definire l'acquisto di David Okereke dalla Cremonese. Il calciatore nigeriano arriverà come quarto attaccante, per completare un reparto che è composto da Duvan Zapata, Antonio Sanabria e Pietro Pellegri.



IL NO DI RAFA MIR - Per la società granata non era però una prima scelta: fino a questa mattina, infatti, il Torino ha cercato di convincere Rafa Mir ad accettare la proposta di trasferimento sotto la Mole, dopo che era già stato trovato un accordo con il Siviglia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore, dopo i tentennamenti degli scorsi giorni, ha però rifiutato la proposta della squadra granata.



IL Sì DI OKEREKE - Vagnati, dopo l'ultimo no di Rafa Mir, ha allora deciso di virare con decisione su Okereke, che era in uscita dalla Cremonese ed è stato ben felice di accettare l'offerta del Torino e poter così tornare a giocare in Serie A. Il nigeriano è una seconda punta e sarà di fatto la riserva di Antonio Sanabria. Sarà a disposizione di Ivan Juric già per la partita di domenica contro la Salernitana, dove spera di esordire con la maglia granata magari a partita in corso. Okereke arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, questo significa che ha tempo fino a giugno per convincere il Torino a riscattarlo e a puntare su di lui per il futuro.