Inter-Lautaro, contratto pronto: i dettagli e l’attesa per l’annuncio

Le nubi sono solo un vecchio ricordo,dopo la lunga trattativa che aveva creato qualche tensione e un pizzico di incertezza. A mettere fine alle ostilità è stato lo stesso Lautaro Martinez, che a un certo punto ha ritenuto opportuno chiamare Camano (il suo agente) per dirgli di non tirare più la corda e di accettare la proposta di Ausilio.il sopracitato Camano, che proprio ieri è stato intercettato a Milano.

Alla fine si è giunti all’intesa con un: “Io lavoro per lui e la sua decisione è per me molto importante. Stiamo lavorando, poi l’Inter darà le informazioni in merito all’annuncio”. Parole diverse rispetto a quelle di qualche settimana fa, decisamente più dolci alle orecchie dei tantissimi tifosi nerazzurri.

L’Inter e Lautaro si sono detti sì per la terza volta, la prima quando è arrivato dal Racing, la seconda dopo il primo rinnovo e in ultimo con questo nuovo accordo con scadenza 2029.