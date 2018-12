Tra i migliori in campo di Lazio-Torino c'è sicuramente Koffi Djidji. Il difensore ivoriano, tornato titolare dopo essere stato costretto a saltare per infortunio la partita contro l'Empoli all'Olimpico di Roma ha giocato un'ottima partita.



Djidji è arrivato in estate in prestito dal Nantes, ma è sempre più probabile il suo riscatto da parte del Torino.