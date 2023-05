Andreaw Gravillon è stato uno degli acquisti del Torino nel mercato di gennaio ma la sua permanenza in granata è a rischio. La società granata ha un'opzione per il riscatto del centrale dal Reims (il costo del cartellino è di 3,8 milioni di euro) ma non è detto che ne usufruisca.



Tutto dipende da Koffi Djidji: se rinnoverà il contratto, Gravillon potrebbe tornare al Reims, altrimenti potrebbe essere acquistato proprio come alternativa a Djidji.