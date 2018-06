Sembrava essere ormai certo il ritorno di Sasa Lukic al Torino, dopo il prestito nell'ultima stagione al Levante. Le cose potrebbero però non essere così semplici: secondo quanto dichiarato il presidente del club spagnolo Quico Catalan, il centrocampista serbo vorrebbe infatti restare nella squadra rossoblù.



“Noi vorremmo tenerle Lukic, lui ci ha detto che anche questo sarebbe il suo desiderio - ha dichiarato in un'intervista rilasicata a EFE Quico Catalan - Il Torino e il giocatore conoscono le nostre intenzioni, e anche se è difficile ci proviamo. E vogliamo farlo in fretta".