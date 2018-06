Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Joel Obi. Il centrocampista nigeriano è nel mirino di diverse squadre ma, nelle ultime ora, ha farsi avanti con maggior convinzione è stato il Celta Vigo, società che ha ottimi rapporti con il club granata come dimostra l'operazione per il prestito di Lucas Boyé andata in porto lo scorso gennaio.



Per riuscire ad acquistare Obi, che attualmente è impegnato con la nazionale della Nigeria nel Mondiale in Russia, il Celta Vigo dovrà riuscire a battere la concorrenza dei connazionali dell'Espanyol.