C'è la fila per Bonifazi e Zaza del Torino. L'attaccante ha mercato anche in Cina, Russia e Turchia (Besiktas) oltre che in Italia (sondaggi di Bologna, Fiorentina e Sassuolo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul difensore ci sono Fiorentina, Spal, Atalanta e Parma, interessato pure al giovane attaccante granata Millico, già richiesto da Chievo e Crotone in serie B con la formula del prestito. Intanto Parigini ha rifiutato proprio Chievo e Crotone: aspetta una squadra di serie A. Edera tolto dal mercato, in partenza i giovani Rauti (prestato al Monza di Berlusconi) e Buongiorno (Livorno o Trapani).