I dirigenti del Torino in questa sessione di mercato si sta concentrando in particolare sul futuro. È così che dopo aver ufficializzato l'acquisto dal Brescia dell'attaccante classe 1999 Mouhamed Belkheir, che sarà aggregato alla formazione Primavera, la società granata sta per finalizzare un altro colpo: Alejandro Marcos, terzino classe 2000 in arrivo dal Barcellona.



Così come Belkheir, anche Marcos sarà inizialmente aggregato alla Primavera di Federico Coppitelli, attualmente prima in classifica in campionato.