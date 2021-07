Ha avuto un'accelerata nelle ultime ore la trattativa tra il Torino e il Benfica per il trasferimento di Soualiho Meité alla società lusitana. Un affare che permetterà alla società granata di incassare 7 milioni di euro per un giocatore che da tempo è fuori dal progetto tecnico e che è reduce da due stagioni molto deludenti.



Se il Torino riuscirà a incassare tale cifra per Meité sarà per merito anche del Milan: proprio le prestazioni in rossonero del centrocampista francese hanno infatti convinto il Benfica a puntare su di lui.