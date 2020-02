Cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, una serie di risultati totalmente inaspettati, come lo 0-7 contro l'Atalanta e il 4-0 di Lecce: il Torino è entrato in una profondo crisi. Quali sono le cause? Le ha spiegato l'ex attaccante della Primavera granata, da gennaio in prestito al Monza, Nicola Rauti.



"Questo momento del Torino? Non me lo aspettavo, però sono sicuro che la squadra tornerà a fare ciò che ha sempre fatto. Sarà successo qualcosa, magari anche detto lo spogliatoio, ma sono cose che possono capitare. Sono incidenti di percorso" ha spiegato Rauti, ospite della trasmissione Binario Sport. E l'attaccante lo spogliatoio granata lo conosce bene, avendo fatto anche tutto il ritiro estivo agli ordini di Walter Mazzarri che lo ha anche portato in panchina in alcune occasioni.