Tra le possibili novità nella formazione del Torino per la partita contro la Fiorentina c'è il ritorno in campo dal primo minuto di Emiliano Moretti. L'esperto difensore granata, che ha mosso i primo passi in serie A proprio indossando la maglia viola, a Bologna, nell'ultimo turno di campionato, aveva lasciato il posto da titolare a Koffi Djidji.



Sabato sera, invece, nell'anticipo di campionato contro la Fiorentina, Walter Mazzarri vuole riproporre il terzetto di difesa titolare, con Armando Izzo sulla destra, Nicolas Nkoulou al centro e Emiliano Moretti sulla sinista.