Questa potrebbe essere l'ultima stagione da calciatore per due giocatori del Torino: Emiliano Moretti e Antonio Rosati. Il primo a giugno spegnerà 38 candeline, il secondo, qualche giorno dopo, compirà 36 anni. Il futuro di entrambi sarà comunque nel mondo del calcio: sia il portiere che il difensore si sono infatti iscritti al corso per conseguire il patentino da tecnico.



Sia Moretti che Rosati sono in scadenza di contratto, il loro futuro dipenderà esclusivamente da loro: se dovessero decidere di proseguire per un altro anno le rispettive carriere da giocatori, il presidente Urbano Cairo sarebbe pronto a rinnovargli i contratti per un'altra stagione.