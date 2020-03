Lo scorso gennaio Iago Falque era stato ceduto dal Torino in prestito al Genoa, con la speranza che nella seconda parte di stagione potesse giocare con maggiore continuità e ritrovare la migliore condizione fisica, dopo che una serie di infortuni lo avevano limitato nella prima parte dell'anno.



A causa dello stop forzato del campionato, Falque non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra e fine stagione dovrebbe tornare alla base (nonostante il Genoa abbia la possibilità di riscattarlo) per rinforzare la squadra di Moreno Longo.