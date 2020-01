Se per quanto riguarda la Prima squadra il mercato del Torino è ancora fermo, per quel che riguarda la Primavera la società granata è invece molto attiva: in questi giorni è in prova con la formazione granata allenata da Marco Sesia il difensore olandese, classe 2002, ​Gijs van Otterdijk.



Gijs van Otterdijk è un centrale molto fisico (è alto 1,95 metri) di proprietà ​dell'FC Eindhoven.