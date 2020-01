Atmosfera tesa a Torino. La sconfitta per 7-0, in casa, contro l’Atalanta fa ancora tanto rumore, anche se Mazzarri non è a rischio esonero. Per dare una scossa all’ambiente, il club ha optato per un ritiro anticipato. Secondo quanto riporta Sky Sport, Iago Falque non compare nella lista dei convocati: questioni legate al mercato, con l’attaccante spagnolo seguito sempre dalla Spal. Dopo Kevin Bonifazi, anche Iago Falque potrebbe prendere l’autostrada che porta a Ferrara.