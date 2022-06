Nel mirino del Torino per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione è finito anche Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana piace molto al dt Davide Vagnati che ha avviato già i contatti con il club campano e con l'entourage del giocatore.



La trattativa però al momento è in stand-by, questo perché la priorità del Torino è ora quella di chiudere per altri acquisti prima di pensare a rinforzare le corse laterali.