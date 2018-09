Sessione pomeridiana allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico Mazzarri ha diretto una partita di allenamento a ranghi misti con l’organico completato da elementi del Settore giovanile, per sopperire all’assenza dei sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Terapie per Aina e Ansaldi, lavoro personalizzato per Lyanco. Il Torino riprenderà la preparazione martedì pomeriggio, al Filadelfia: porte aperte per i tifosi e per gli appassionati sportivi a partire dalle ore 15