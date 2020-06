Potrebbe essere Mohamed Fares il rinforzo per la fascia sinistra del Torino in vista della prossima stagione. A favorire il buon esisto della trattativa sono in particolare due fattori, entrambi legati al direttore tecnico Davide Vagnati: il primo riguarda i buoni rapporti tra il dirigente e la Spal, nonostante l'addio alla società di Ferrara degli scorsi mesi, il secondo riguarda invece gli ancora più eccellenti rapporti tra il dt e lo stesso calciatore.



Fares piace anche alla Fiorentina ma al momento il Torino è in vantaggio sulla concorrenza nella trattativa.