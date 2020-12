Leonardo Pavoletti è uno degli attaccanti seguiti con maggiore attenzione dal Torino in vista del mercato di gennaio. Per questo motivo il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, nei prossimi giorni ha in programma un appuntamento con i dirigenti del Cagliari per capire se ci sono le possibilità di portare il giocatore sotto la Mole.



Per arrivare a Pavoletti il Torino è disposto anche a cedere uno dei suoi giocatori come contropartita tecnica: una proposta simile a quella fatta in estate per riuscire ad avere Joao Pedro. L'offerta fatta per il brasiliano convinse però il Cagliari.