Il Torino è tornato al lavoro dopo la vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro l'Udinese. Come riporta il sito ufficiale del club granata, dopo il riscaldamento con una serie di lavori sulla parte atletica, l’allenatore Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema: poi ancora programma atletico per i calciatori reduci dalla vittoriosa sfida contro l’Udinese e partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi a disposizione. Parigini si è allenato regolarmente con il gruppo, mentre Djidji ha svolto una sessione personalizzata in palestra per gli esiti di un trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel match di domenica. Le condizioni del difensore sono da valutare ma il suo forfait per la trasferta di Napoli sembra quasi certo.