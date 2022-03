Tommaso Pobega quest'oggi non si è allenato con il resto dei compagni di squadra al Filadelfia. Il centrocampista del Torino ha infatti accusato un dolore all'anca e per questo motivo ha svolto un lavoro personalizzato.



Pobega avrà tutto il tempo per poter recuperare in vista della prossima partita, considerando che sabato non potrà essere del match contro la Salernitana perché squalificato. Il suo infortunio non sembra però preoccupare particolarmente lo staff medico granata.