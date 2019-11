Il Torino si è fatto male da solo affrontando l'Inter nel modo sbagliato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Kamasutra contro harakiri: secondo voi chi si diverte di più? Senza indagare sulle posizioni dell’Inter a letto, quelle in campo sono state vincenti su tutta la linea. Lautaro e Lukaku hanno dato spettacolo. De Vrij e Brozovic dominato. E, se non bastasse, ci si è messa anche la tendenza del Toro a farsi del male da solo, affrontando i rivali nel modo sbagliato: difesa alta, infiniti cross in area per i tre giganti della difesa, nessuno schermo per il croato. Più l’infortunio immediato di Belotti che per Mazzarri, di questi tempi, vale più di CR7 per Sarri”.