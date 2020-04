Roberto Gagliardini è uno dei principali obiettivi del Torino per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Massimo Bava ha l'obiettivo di rivoluzionare il centrocampo della squadra di Moreno Longo e, in quest'ottica, rientrerebbe anche l'acquisto del giocatore dell'Inter.



La società granata, per arrivare a Gagliardini, sembrerebbe disposta a cedere come contropartita tecnica anche Armando Izzo, giocatore che piace molto ad Antonio Conte e che è seguito con grande interesse dalla società nerazzurra.