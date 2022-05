Simone Zaza è uno di quei giocatori che non rientra più nei piani del Torino e nelle prossime settimane il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà di venderlo. Se non dovesse riuscirci, potrebbero prendere piede l'ipotesi di una rescissione anticipata del contratto.



Zaza è legato al Torino ancora per una stagione e percepisce uno degli stipendi più altri della squadra (1,8 milioni all'anno), la società granata vorrebbe liberarsi del suo stipendio e potrebbe risolvere in anticipo il contratto come accaduto un anno fa con Salvatore Sirigu.