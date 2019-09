Per Armando Izzo quella di stasera contro il Parma non sarà una partita come le altre: il difensore festeggerà infatti le 50 presenze in gare ufficiali con la maglia del Torino. Un traguardo importante per il centrale che alla corte di Walter Mazzarri si è consacrato entrando a far parte anche del giro della Nazionale di Roberto Mancini.



Izzo è uno dei punti di riferimento del Torino, un giocatore imprescindibile per Walter Mazzarri, non a caso è uno dei pochi titolari fissi della sua squadra.