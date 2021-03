Uno dei peggiori in campo di Torino-Inter è stato sicuramente Armando Izzo: è stato il numero 5 a commettere il fallo da rigore su Lautaro Martinez ed è stato sempre il difensore granata a farsi anticipare di testa dall'attaccante argentino in occasione del gol del 2-1.



Per Izzo, sotto gli occhi di Antonio Conte che lo avrebbe voluto proprio in nerazzurro, non è di certo stata una partita da ricordare: dopo diverse buone prestazione il difensore è incappato in una giornata davvero storta.