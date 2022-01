Armando Izzo si avvicina sempre di più al Cagliari. Il difensore ha infatti accettato l'offerta del club sardo, che aveva invece rifiutato in estate. Decisiva, per l'ok del giocatore, la presenza in panchina di Walter Mazzarri, allenatore a cui è molto legato.



E' invece tramontata l'ipotesi Salernitana: il difensore del Torino ha infatti rifiutato la proposta del club campano, che ha per questo motivo chiuso la trattativa per Dragusin.