Armando Izzo, difensore del Torino, parla a Torino Channel dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan: "Sappiamo tutti che non è facile fare punti a San Siro. Un punto meritato, peccato non aver sfruttato le occasioni create ma ora pensiamo a sabato che sarà più importante. È stata una partita molto bella, quando attaccavamo noi loro ripartivano. Io e i miei compagni siamo stati bravi a ringhiare quando necessario. Come ho fatto a fermare Higuain? Col lavoro, in settimana ho lavorato tanto e questo è il risultato".