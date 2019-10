Grazie alla vittoria sulla Grecia, l'Italia si è aritmeticamente qualifica agli Europei del 2020. Nei prossimi mesi il ct Roberto Mancini dovrà ora scegliere i giocatori da convocare per la manifestazione continentale. Tra coloro che sperano di indossare la maglia azzurra a Euro 2020 c'è anche Armando Izzo.



Il difensore del Torino al momento non è una prima scelta di Mancini e la sua convocazione o meno per l'Europeo dipenderà anche da quando Giorgio Chiellini rientrerà in campo al top della condizione. Il derby per Euro 2020 tra Izzo e il difensore della Juventus è già iniziato.