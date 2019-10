Tra i giocatori del Torino che stanno vivendo un periodo di forma tutt'altro che esaltante c'è sicuramente Armando Izzo. Il difensore nelle ultime tre partite giocate, quelle contro Parma, Napoli e Udinese non ha convinto e si è reso autore di errori solitamente non da lui.



Da errori di Izzo sono arrivati due dei tre gol del Parma (nella partita che gli emiliani hanno vinto per 3-2) e contro l'Udinese non ha seguito Okaka lasciandolo colpire indisturbato il pallone di testa in occasione del gol che ha deciso la partita.