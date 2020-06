"Il prossimo sarà un mercato caratterizzato dagli scambi" aveva annunciato Davide Vagnati parlando dell'ormai sempre più vicina sessione estiva di compravendite del Torino. E' così che il dt, ad esempio, ha provato a sondare il terreno per avere dall'Inter qualche giocatore in cambio di Armando Izzo: da Roberto Gagliardini ad Andrea Pinamonti sono diversi i calciatori nerazzurri che interessano ai granata.



Izzo potrebbe però andare all'Inter anche se non dovesse essere trovato alcun accordo per quanto riguarda le contropartite tecniche: per il cartellino del difensore il Torino chiede però 25 milioni di euro.