Il futuro di Armando Izzo al Torino è ancora in bilico. Il difensore è legato per ancora una stagione alla società granata, Ivan Juric non ha chiesto la sua cessione ma a fronte di una proposta interessante Urbano Cairo può lasciarlo partire.



Per Izzo ci sono stati dei sondaggi da parte della Salernitana e del Parma ma nessuna trattativa è stata al momento avviata.