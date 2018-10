Nei prossimi giorni il ct della Nazionale Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per gli impegni contro l'Ucraina del prossimo 10 ottobre e quello contro la Polonia, valido per la Nations League del 14 ottobre. Tra i giocatori del Torino che sperano in una chiamata c'è anche il difensore Armando Izzo.



Il numero 5 granata è uno dei pilastri della squadra allenata da Walter Mazzarri e finora ha sempre fornito ottime prestazione nella posizione di centrale di destra della difesa a tre: chissà se anche Mancini le avrà notate.