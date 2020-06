La partita di ieri del Torino contro il Cagliari è servita ai dirigenti granata anche per vedere da vicino Joao Pedro, attaccante brasiliano che Davide Vagnati sta seguendo con grande interesse.



La prestazione del numero 10 rossoblù, autore del rigore del definitivo 4-2 oltre che dell'assist per il momentaneo 3-0 di Nainggolan, ha convinto sia il presidente Urbano Cairo che il dt a puntare su di lui. Il Torino, che ha già avviato i primi contatti per arrivare al giocatore, cercherà in ogni di acquistare l'attaccante.